أوكرانيا تطلب من أميركا أسلحة لمواجهة روسيا

أبلغ وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم السبت، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده بحاجة إلى مقاتلات وأنظمة دفاع جوي. والتقى كوليبا وبلينكن عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا. وأعلن أنه قال لبلينكن «ليس سرّاً أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي». ووصف وزير الخارجية الأوكراني رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) إقامة منطقة حظر جوي بـ«مؤشر ضعف»
وقال كوليبا بعد اللقاء، الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة «آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا». كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلف شمال الأطلسي بلإقامة منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية. لكن حلف الناتو رفض، خلال اجتماع أمس الجمعة لوزراء الخارجية، فكرة إقامة منطقة حظر طيران لأنها ستؤدي إلى تمدد النزاع إلى دول أوروبية أخرى. وقد أيدت الولايات المتحدة موقف حلف «الناتو».