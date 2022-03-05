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أوكرانيا تطلب من أميركا أسلحة لمواجهة روسيا
جنود من الجيش الأوكراني في جبهة القتال
5 مارس 2022 22:28

أبلغ وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم السبت، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده بحاجة إلى مقاتلات وأنظمة دفاع جوي.
والتقى كوليبا وبلينكن عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا.
وأعلن أنه قال لبلينكن «ليس سرّاً أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي».
ووصف وزير الخارجية الأوكراني رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) إقامة منطقة حظر جوي بـ«مؤشر ضعف»

  • كوليبا (يمين) يدلي بتصريح إلى جانب بلينكن عند الحدود مع بولندا
    كوليبا (يمين) يدلي بتصريح إلى جانب بلينكن عند الحدود مع بولندا

وقال كوليبا بعد اللقاء، الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة «آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا».
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلف شمال الأطلسي بلإقامة منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.
لكن حلف الناتو رفض، خلال اجتماع أمس الجمعة لوزراء الخارجية، فكرة إقامة منطقة حظر طيران لأنها ستؤدي إلى تمدد النزاع إلى دول أوروبية أخرى.
وقد أيدت الولايات المتحدة موقف حلف «الناتو».

المصدر: رويترز
ديمترو كوليبا
أسلحة
أنتوني بلينكن
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