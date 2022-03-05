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روسيا تتحدث عن خسائر كبيرة للجيش الأوكراني
بقايا طائرة مدمرة في أوكرانيا
5 مارس 2022 21:42

نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا وإنها سيطرت على عدة بلدات وقرى.
وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط أربع طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في معركة جوية قرب مدينة "زيتومير" على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.
وقالت وكالة "تاس" للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.
بدوره، قال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف لوسائل إعلام محلية اليوم السبت إن القوات الروسية سيطرت على مستشقى الأمراض النفسية في بلدة "بوروديانكا" في المنطقة الواقعة في وسط أوكرانيا وبه 670 شخصا.
وقال كوليبا "لا نعرف الآن كيف نُجلي هؤلاء الناس، كيف نساعدهم".
ومضى يقول "هؤلاء الناس لهم احتياجات خاصة معينة، يحتاجون إلى مساعدة مستمرة... كثير منهم طريحو الفراش منذ سنوات".

المصدر: رويترز
خسائر
طائرات
روسيا وأوكرانيا
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