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تحديد موعد جولة جديدة من محادثات روسيا وأوكرانيا
علم روسيا (يمين) وأوكرانيا في قاعة المحادثات بين الوفدين
5 مارس 2022 21:27

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، اليوم السبت، إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان بعد غد الاثنين ثالث جولة من المحادثات بهدف وقف إطلاق النار.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك "ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الاثنين".
كان وفدان من البلدين عقدا جولتين من المفاوضات المباشرة في بيلاروسيا.
وأسفرت الجولة الثانية عن الاتفاق على تأمين ممرات آمنة لإجلاء المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
إلا أن البلدين تبادلا الاتهامات، اليوم السبت، بالمسؤولية عن عدم إجلاء مدنيين من مدينتين في اليوم العاشر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات منها فتحت ممرات إنسانية بالقرب من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا.
لكن مجلس المدينة في ماريوبول قال، إن روسيا لا تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار اللازم لتوفير الممرات الآمنة وإنه بالتالي طلب من السكان العودة إلى المخابئ وانتظار المعلومات الجديدة بشأن الإجلاء.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، «طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد».

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
محادثات
وقف إطلاق النار
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