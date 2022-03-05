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روسيا تحتج على تصريحات عضو في الكونجرس الأميركي
السفير سوليفان يغادر وزارة الخارجية الروسية
5 مارس 2022 21:14

احتجت وزارة الخارجية الروسية لدى السفير الأميركي في موسكو، اليوم السبت، على تصريحات للسناتور الأميركي لينزي جراهام دعا فيها إلى اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التقاعس عن التنديد بهذه التصريحات بشكل لا لبس فيه واتخاذ إجراءات ملموسة "سيكون له أثر مدمر آخر على العلاقات الروسية -الأميركية".
واستدعي السفير الأميركي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية في موسكو لإبلاغه بأن تصريحات السناتور جراهام سيتم التعامل معها باعتبارها جريمة خطيرة في روسيا.
وقالت الوزارة "هذه دعوة إرهابية علنية غير مقبولة بالمرة".
كان جراهام، وهو سناتور جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية، قد دعا على «تويتر» أي شخص في روسيا "للتخلص من هذا الرجل" في إشارة إلى بوتين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس الجمعة "نحن لا ندعو لقتل زعيم دولة أجنبية أو تغير نظام حكم. هذه ليست سياسة الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز
روسيا
لينزي جراهام
فلاديمير بوتين
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