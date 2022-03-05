روسيا تتوعد بفرض عقوبات ضد مصالح بريطانيا

توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا. وقالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا". وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" التي فرضتها بريطانيا على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ومجموعة السبع قد أعلنوا فرض عقوبات على روسيا.