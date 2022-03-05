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روسيا تتوعد بفرض عقوبات ضد مصالح بريطانيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
5 مارس 2022 19:40

توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا.
وقالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".
وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" التي فرضتها بريطانيا على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. 
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ومجموعة السبع قد أعلنوا فرض عقوبات على روسيا. 

المصدر: رويترز
روسيا
عقوبات
بريطانيا
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