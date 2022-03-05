بلينكن يبحث أزمة أوكرانيا مع وزير الخارجية الصيني

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف برايس، في بيان "أشار الوزير إلى أن العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة". وتابع قائلا "شدد على أن العالم يتصرف بشكل موحد" لرفض العملية العسكرية و"الرد عليها". ويقوم بلينكن بجولة في بعض الدول. وقد وصل اليوم إلى بولندا التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تنوي تخصيص 2,75 مليار دولار أميركي إضافية للاستجابة إلى الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. وأشار، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البولندي زبينيو راو، في "رجيشو" قرب الحدود الأوكرانية أن "بولندا تقوم بعمل مهم استجابة لهذه الأزمة". وبدأ روسيا يوم 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا.