10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بلينكن يبحث أزمة أوكرانيا مع وزير الخارجية الصيني
بلينكن يلتقي لاجئين أوكرانيين في بولندا
5 مارس 2022 19:00

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف برايس، في بيان "أشار الوزير إلى أن العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة".
وتابع قائلا "شدد على أن العالم يتصرف بشكل موحد" لرفض العملية العسكرية و"الرد عليها".
ويقوم بلينكن بجولة في بعض الدول. وقد وصل اليوم إلى بولندا التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين.
 وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تنوي تخصيص 2,75 مليار دولار أميركي إضافية للاستجابة إلى الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وأشار، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البولندي زبينيو راو، في "رجيشو" قرب الحدود الأوكرانية أن "بولندا تقوم بعمل مهم استجابة لهذه الأزمة".
وبدأ روسيا يوم 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا.

 

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
الصين
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©