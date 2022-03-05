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بوتين يدلي بتصريحات جديدة بشأن أزمة أوكرانيا
آلية عسكرية في أوكرانيا
5 مارس 2022 17:32

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بتصريحات جديدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وجدد بوتين شروط إنهاء العملية العسكرية في الجمهورية السوفييتية السابقة.
وقال الرئيس الروسي إن بلاده «واجهت تهديداً حقيقياً».
خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي مع موظفي شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس الجاري، شدد بوتين على أن روسيا تريد «نزع سلاح» أوكرانيا و«التخلص من النزعة النازية» بها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.
وأكد «لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا إلى قوة نووية».
وتابع «نريد الدفاع عن سكان دونباس».
بخصوص المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، قال بوتين «طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد».
ووصف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ضد بلاده بأنها «أشبه بإعلان حرب».
وقال الرئيس الروسي إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع.
وأوضح بوتين أن «أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد».

 

المصدر: رويترز
روسيا وأوكرانيا
عملية عسكرية
فلاديمير بوتين
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