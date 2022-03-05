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كشف تفاصيل جديدة عن تفجير بيشاور الانتحاري
أفراد من الشرطة يتفقدون مكان التفجير في بيشاور
5 مارس 2022 17:06

حصلت الشرطة الباكستانية على تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي هز، أمس الجمعة، مسجداً في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان بعد العثور على لقطات مصورة التقطتها كاميرات مراقبة قرب المكان. 
وارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري إلى 62 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة اليوم السبت.
وأظهرت المشاهد المصورة رجلاً يرتدي ملابس تقليدية تتألف من سروال فضفاض وسترة طويلة فضفاضة يطلق النار على شرطيَين أثناء دخوله المسجد في منطقة «ريسالدار» في بيشاور.
ثم فجر سترة ناسفة مليئة بالكريات التي انتشرت عبر المبنى المكتظ قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة.
كانت حصيلة سابقة أشارت أمس إلى سقوط 56 قتيلاً جراء التفجير.
وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذا الهجوم.
وقال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان «هناك سبع جثث لا يمكن التعرف عليها بالإضافة إلى ساقين مبتورتين نعتقد أنهما لجثة الانتحاري».
وأضاف «نحاول التحقق من هوية منفّذ الهجوم من خلال اختبارات الحمض النووي».
وأشار إعجاز إلى أنه من بين الضحايا الـ62 سبعة أطفال دون سن العاشرة.
يعتبر هذا التفجير الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2018، منذ انفجار في يوليو 2018 أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنه وأودى بحياة 14 شخصاً خلال تجمّع انتخابي.

المصدر: آ ف ب
باكستان
بيشاور
تفجير انتحاري
داعش
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