روسيا تتهم «قوميين» بمنع المدنيين من مغادرة أوكرانيا
مدنيون يغادرون منازلهم في أوكرانيا
5 مارس 2022 16:44
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع قالت إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا، اليوم السبت. واتهمت الوزارة «قوميين» أوكرانيين بمنع المدنيين من المغادرة. وقالت الوزارة إن القوات الروسية تعرضت لإطلاق نار بعدما أنشأت الممرات الآمنة أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار. بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وجود معلومات بأن المدنيين لم يسمح لهم بمغادرة مدينة ماريوبول. كان الوفدان الروسي والأوكراني اتفقا، خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، على إقامة ممرات آمنة لتمكين المدنيين من مغادرة الأماكن التي تشكل خطراً على حياتهم.