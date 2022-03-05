مصدر أممي: أوكرانيا تشهد أسرع أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية
لاجئون من أوكرانيا
5 مارس 2022 16:02
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيراً، مضيفاً أن عدد اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.
وقال فيليبو جراندي عبر الهاتف: «هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وتابع أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيداً.