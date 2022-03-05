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الإمارات تصوت على حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا
من الجلسة
5 مارس 2022 15:20

صوتت دولة الإمارات لصالح القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا والذي تم اعتماده بأغلبية 32 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الخاصة، مقابل معارضة اثنين وامتناع 13 عن التصويت، وذلك في إطار اجتماعات الدورة 49 للمجلس الخاصة بالأوضاع في أوكرانيا.

ويشير القرار إلى الالتزامات الواقعة على عاتق الدول كافة بموجب المادة 2 من الميثاق بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

ودعا سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة أمام المجلس، كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.

وأكد سعادته موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، ودعم الجهود الرامية إلى الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام بما يكفل عودة الاستقرار والأمن ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

المصدر: وام
أوكرانيا
الإمارات
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