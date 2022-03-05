بدء إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، وقفا لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في شرق أوكرانيا الذي تحاصره القوات الروسية مع تقدمها في مناطق أخرى في البلاد بينما تدور معارك طاحنة حول العاصمة كييف.
ويأتي الإعلان المتعلق بماريوبول الذي قد يمهد الطريق لسيطرة القوات الروسية على المدينة، بينما يستعد الجانبان لجولة ثالثة من المحادثات في نهاية الأسبوع.
بعد عشرة أيام من الحرب من المستحيل التحقق من الأرقام من مصادر مستقلة.
فكييف تتحدث عن مقتل 350 مدنيا على الأقل وأكثر من تسعة آلاف جندي روسي بينما أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي.
وفر أكثر من 1,2 مليون لاجئ من أوكرانيا حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة مما أدى إلى تعبئة كبيرة لا سيما في البلدان المجاورة.
وستشكل سيطرة موسكو على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر آزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا.
فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية والروسية في الدونباس من جهة أخرى.
وهذه المدينة قاومت في 2014 هجمات القوات الموالية لروسيا القادمة من دونيتسك خصوصا.
قال مكتب رئيس بلدية ماريوبول بعد وقت قصير من إعلان موسكو أنها توصلت إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار مؤقت مع كييف لإجلاء المدنيين من المدينة إن "إجلاء السكان المدنيين سيبدأ في الساعة 11,00 (09,00 ت غ)" ومن مدينة فولنوفاخا على بعد حوالى مئة كيلومتر شمالا.
وقبيل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسكات السلاح "وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين" من المدينتين، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، موضحة أن مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج تم تحديدها بالاتفاق مع كييف.
اعترف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منشور على فيسبوك صباح السبت بأن الروس تقدموا في عدة اتجاهات لكنه أكد أنهم لا يسيطرون سوى على "جزء صغير" من أراضي البلاد وأن المقاتلين الأوكرانيين "يصدونهم".