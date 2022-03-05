بعد معلومات عن هروبه.. رئيس أوكرانيا يكشف الحقيقة

بعد معلومات عن هروبه من أوكرانيا، نفى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تلك المعلومات في خطابه المصور على انستجرام في الساعات المبكرة صباح اليوم السبت.
وقال زيلينسكي: "كل يومين تتردد تقارير مفادها أنني هربت من البلاد وكييف و(مكتب الرئيس). أنا موجود هنا، كما ترون في مكاني. رئيس المكتب الرئاسي اندريه بوريسوفيتش يرماك موجود هنا. لم يهرب أحد إلى أي مكان. نحن نعمل"، بحسب ماذكرت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم.
وكانت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف قد نفت هروب زيلينسكي من البلاد.
جاء النفي ردا على تصريح من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، مفاده أن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهدا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي.