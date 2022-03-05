مسؤول غربي كبير يكشف خطط روسيا بشأن أوكرانيا

كشف مسؤول استخبارتي رفيع معلومات عما قال إنها خطط موسكو في الأيام المقبلة.
وقال إن الروس سيرسلون نحو ألف مرتزق إضافي للقتال في الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت رصت مسبقا تواجد بعضهم في مدن أوكرانية عدة، دون معرفة أعدادهم أو أماكن تواجدهم بالتحديد.
ورجح المسؤول الأميركي في حديث لشبكة «سي أن أن«، اليوم السبت، أن تكثف القوات الروسية من الآن وصاعدا قصف المدن، مما سيرفع عدد الإصابات والضحايا بين المدنيين. ورأى أن الروس سيكثفون من وتير وقوة ضرباتهم على المراكز السكانية في البلاد.
يشار إلى أن العديد من الدول والمسؤولين الغربيين اتهموا خلال الأيام الماضية روسيا باستهدف المدنيين، ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي تفتتح اليوم السبت، يومها العاشر على التوالي، وسط توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، بلغ حد فرض عقوبات لا مثيل لها على مؤسسات ومصارف وأثرياء بالمئات في البلاد، من قبل دول عدة، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.