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رئيس أوكرانيا يناشد أميركا اليوم
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
5 مارس 2022 07:44

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، كلمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي عبر الفيديو.
وسيوجّه زيلينسكي رسالته عبر تطبيق زوم للفيديو خلال فترة النهار بتوقيت واشنطن.
وفي مواجهة تصاعد الصراع في أوكرانيا، دعا عدد من النواب إدارة بايدن إلى تعزيز الرد على موسكو، لا سيما من خلال تعليق الواردات الأميركية من النفط الروسي، وهي خطوة رفض البيت الأبيض حتى الآن اتخاذها.
وعبّر زيلينسكي الجمعة عن أسفه للقرار "المتعمد" الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
أميركا
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