وسط احتدام المعارك في أوكرانيا.. نائبة بايدن تزور بولندا ورومانيا
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
5 مارس 2022 07:28
تزور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس من 9 إلى 11 مارس بولندا ورومانيا لإظهار دعم بلادها لهاتين الدولتين في خضم الحرب في أوكرانيا، على ما أعلن البيت الأبيض الجمعة. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الزيارة التي تقود هاريس إلى وارسو ثم إلى بوخارست "ستثبت قوة حلف شمال الأطلسي ووحدته وكذلك الدعم الأميركي للحلفاء في الخاصرة الشرقية" للتحالف العسكري. وستطرق هاريس خلال الزيارة إلى "الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تقدم مزيدا من المساعدة للبلدان المجاورة لأوكرانيا في وقت تستقبل" هذه الدول و"ترعى اللاجئين" الذين يصلون بالآلاف، حسب المصدر نفسه. وفر أكثر من 1,2 مليون شخص من الحرب في أوكرانيا الجمعة متوجهين إلى البلدان المجاورة، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.