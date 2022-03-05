10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
وسط احتدام المعارك في أوكرانيا.. نائبة بايدن تزور بولندا ورومانيا
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
5 مارس 2022 07:28

تزور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس من 9 إلى 11 مارس بولندا ورومانيا لإظهار دعم بلادها لهاتين الدولتين في خضم الحرب في أوكرانيا، على ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الزيارة التي تقود هاريس إلى وارسو ثم إلى بوخارست "ستثبت قوة حلف شمال الأطلسي ووحدته وكذلك الدعم الأميركي للحلفاء في الخاصرة الشرقية" للتحالف العسكري.
وستطرق هاريس خلال الزيارة إلى "الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تقدم مزيدا من المساعدة للبلدان المجاورة لأوكرانيا في وقت تستقبل" هذه الدول و"ترعى اللاجئين" الذين يصلون بالآلاف، حسب المصدر نفسه.
وفر أكثر من 1,2 مليون شخص من الحرب في أوكرانيا الجمعة متوجهين إلى البلدان المجاورة، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©