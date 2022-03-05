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كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً وصل لارتفاع 550 كيلومتراً
كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية
5 مارس 2022 07:13
أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي تجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، في اختبار على ما يبدو قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة ومكتب رئيس الوزراء الياباني إن عملية الإطلاق انطوت على ما يبدو على ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.
وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام.
وكانت آخر مرة في 27 فبراير عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن عملية الإطلاق اليوم السبت جاءت من موقع بالقرب من سونان، حيث يقع مطار بيونجيانج الدولي.
وشهدت هذه اختبارات سابقة بما في ذلك عملية إطلاق جرت 27 فبراير.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي "يأتي هذا الإطلاق في وقت يتصدي فيه المجتمع الدولي للهجوم الروسي على أوكرانيا وكذلك في وقت يقام فيه أولمبياد بكين لذوي الحاجات الخاصة .. وهذا غير مقبول".
وأضاف كيشي أن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.
وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.
وقال البيت الأزرق الرئاسي إن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية سيعقد اجتماعا طارئا.
ويُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج بسبب برامج أسلحتها.
المصدر: رويترز
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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