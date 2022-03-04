قمة بايدن وقادة «كواد» تناقش الأزمة الأوكرانية من دون إدانة

نيودلهي (وكالات)

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لكن البيان المشترك للقمة لم يشمل إدانة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

أعلنت نيودلهي عن الاجتماع غير المخطط له مسبقاً قبيل عقده، وأكد البيت الأبيض اجتماع جو بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون، «لمناقشة الهجوم على أوكرانيا، وتداعياته على المحيطين الهندي والهادئ».

واقتصر البيان المشترك لتحالف «كواد» على إعلان أن القادة «ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا».

وجددوا دعوتهم لأن تكون «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية، ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي».

لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة واضحة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفق بيان منفصل لمكتب ناريندرا مودي، حضّ الأخير على «استئناف الحوار والدبلوماسية».