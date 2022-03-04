10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
قمة بايدن وقادة «كواد» تناقش الأزمة الأوكرانية من دون إدانة
الرئيس الأميركي جو بايدن
5 مارس 2022 01:49

نيودلهي (وكالات) 

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لكن البيان المشترك للقمة لم يشمل إدانة للهجوم الروسي على أوكرانيا.
أعلنت نيودلهي عن الاجتماع غير المخطط له مسبقاً قبيل عقده، وأكد البيت الأبيض اجتماع جو بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون، «لمناقشة الهجوم على أوكرانيا، وتداعياته على المحيطين الهندي والهادئ».
واقتصر البيان المشترك لتحالف «كواد» على إعلان أن القادة «ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا».
وجددوا دعوتهم لأن تكون «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية، ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي».
لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة واضحة للهجوم الروسي على أوكرانيا.
ووفق بيان منفصل لمكتب ناريندرا مودي، حضّ الأخير على «استئناف الحوار والدبلوماسية».

روسيا
جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©