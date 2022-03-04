10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
أعضاء في الكونغرس يطالبون بحظر شراء النفط الروسي
أسعار الوقود موضحة على شاشة بالدولار الأسترالي أمام محطة للبترول في ميلبورن (أ ف ب)
5 مارس 2022 01:50

واشنطن (وكالات) 

حضّ العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس، الرئيس جو بايدن على حظر استيراد النفط من روسيا، ردّاً على هجومها على أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت الأبيض حتى الآن.
وقالت السناتورة عن ولاية فيرجينيا الغربية شيلي مور كابيتو: «يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا عن طريق شراء النفط الروسي واستيراده».
ومور كابيتو، هي عضو في مجموعة تضمّ أعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين قدّموا مشروع قانون يهدف إلى حظر هذه الواردات، وكثر منهم يمثّلون ولايات معروفة بإنتاج النفط.
وقال الرئيس جو بايدن، أمس: «إنّه لم يتمّ استبعاد أي ّشيء» بشأن إمكانية وقف هذه الواردات، لكنّ البيت الأبيض حذر في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل ارتفاع أسعار الخام، والتي قد تضرّ بالمستهلكين الأميركيين.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قائلة: «هدفنا هو أن يكون لكل خطوة نتخذها أقصى تأثير على الرئيس بوتين، وأدنى حدّ من التداعيات على الشعب الأميركي».
ورغم عدم فرض عقوبات حتى الآن على قطاع النفط والغاز الروسي، دفع الهجوم الروسي أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل سعر الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.

أميركا
الكونغرس الأميركي
النفط الروسي
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©