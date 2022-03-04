أعضاء في الكونغرس يطالبون بحظر شراء النفط الروسي

واشنطن (وكالات)

حضّ العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس، الرئيس جو بايدن على حظر استيراد النفط من روسيا، ردّاً على هجومها على أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت الأبيض حتى الآن.

وقالت السناتورة عن ولاية فيرجينيا الغربية شيلي مور كابيتو: «يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا عن طريق شراء النفط الروسي واستيراده».

ومور كابيتو، هي عضو في مجموعة تضمّ أعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين قدّموا مشروع قانون يهدف إلى حظر هذه الواردات، وكثر منهم يمثّلون ولايات معروفة بإنتاج النفط.

وقال الرئيس جو بايدن، أمس: «إنّه لم يتمّ استبعاد أي ّشيء» بشأن إمكانية وقف هذه الواردات، لكنّ البيت الأبيض حذر في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل ارتفاع أسعار الخام، والتي قد تضرّ بالمستهلكين الأميركيين.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قائلة: «هدفنا هو أن يكون لكل خطوة نتخذها أقصى تأثير على الرئيس بوتين، وأدنى حدّ من التداعيات على الشعب الأميركي».

ورغم عدم فرض عقوبات حتى الآن على قطاع النفط والغاز الروسي، دفع الهجوم الروسي أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل سعر الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.