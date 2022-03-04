وزير الطاقة الأوكراني يحث «الناتو» على التدخل

كييف (وكالات)

حث وزير الطاقة الأوكراني هيرمن هالوشينكو حلف شمال الأطلسي «الناتو» على التدخل، في أعقاب تقارير عن قصف روسي مزعوم لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وكتب هالوشينكو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في وقت مبكر أمس: «لهذا السبب لا نطلب فحسب تقييماً مهنياً لما يحدث، بل نطلب تدخلاً حقيقياً بإجراءات أكثر شدة، بما في ذلك من قبل الناتو والدول التي تمتلك أسلحة نووية».

وقال الوزير الأوكراني: «إن أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا تعرضت للقصف باستخدام الدبابات ومن الجو». ولم يتسن التأكد من صحة هذه التصريحات بشكل مستقل. وقال الوزير: إنه تحدث هاتفياً بالفعل مع وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، وطالب بإغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا. وأكدت جرانهولم عبر «تويتر» الاتصال الهاتفي مع نظيرها الأوكراني.