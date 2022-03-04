10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب من ألمانيا دبابات وسفناً حربية
أوكرانيا تطلب من ألمانيا دبابات وسفناً حربية
5 مارس 2022 01:49

برلين (وكالات)

طلبت السفارة الأوكرانية في برلين من الحكومة الألمانية الحصول على مزيد من الأسلحة للمساعدة في صد الهجوم الروسي. وجاء في مذكرة قدمتها السفارة بشأن هذا الطلب: «على ضوء الوضع الأمني المتوتر بشدة بسبب الهجوم الروسي الجاري، فإن الحكومة الأوكرانية تسعى لأن يجري التعامل مع طلبها هذا، وأن يحظى بمراجعة إيجابية في أسرع وقت ممكن». وأضافت المذكرة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن «حرب إبادة» ضد أوكرانيا بأحدث أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية. وتتضمن قائمة السفارة الأوكرانية دبابات ومركبات مشاة قتالية وأنظمة مدفعية، مثل مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وأنظمة دفاع جوي، ومروحيات قتالية، ومروحيات دعم، وطائرات بدون طيار للاستطلاع والقتال، وطائرات نقل وسفناً حربية. ووفقاً للمذكرة، فإن هناك حاجة عاجلة لتلك الأسلحة. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، قبل نحو أسبوع، حولت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس من سياسة البلاد التي تقيد بشدة صادرات الأسلحة إلى العكس تماماً، وسمحت بتقديم أسلحة، بشكل مباشر، إلى أوكرانيا للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.

روسيا
ألمانيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحكومة الألمانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©