أوكرانيا تطلب من ألمانيا دبابات وسفناً حربية

برلين (وكالات)

طلبت السفارة الأوكرانية في برلين من الحكومة الألمانية الحصول على مزيد من الأسلحة للمساعدة في صد الهجوم الروسي. وجاء في مذكرة قدمتها السفارة بشأن هذا الطلب: «على ضوء الوضع الأمني المتوتر بشدة بسبب الهجوم الروسي الجاري، فإن الحكومة الأوكرانية تسعى لأن يجري التعامل مع طلبها هذا، وأن يحظى بمراجعة إيجابية في أسرع وقت ممكن». وأضافت المذكرة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن «حرب إبادة» ضد أوكرانيا بأحدث أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية. وتتضمن قائمة السفارة الأوكرانية دبابات ومركبات مشاة قتالية وأنظمة مدفعية، مثل مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وأنظمة دفاع جوي، ومروحيات قتالية، ومروحيات دعم، وطائرات بدون طيار للاستطلاع والقتال، وطائرات نقل وسفناً حربية. ووفقاً للمذكرة، فإن هناك حاجة عاجلة لتلك الأسلحة. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، قبل نحو أسبوع، حولت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس من سياسة البلاد التي تقيد بشدة صادرات الأسلحة إلى العكس تماماً، وسمحت بتقديم أسلحة، بشكل مباشر، إلى أوكرانيا للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.