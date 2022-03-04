الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد التعاون القضائي مع روسيا

بروكسل (وكالات)

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على تعاون روسيا مع السلطات القضائية لدول الاتحاد، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أمس، في اجتماع لنظرائه في الاتحاد ببروكسل: «لا يمكن تصور أن يستمر الأمر كما لو لم يحدث شيء»، مضيفاً: إن الطلبات الروسية لتسليم مشتبه بهم سيُجرى فحصها بتدقيق بالغ. وذكر بوشمان أن الهجوم زعزع كثيراً من الثقة في سيادة القانون بروسيا، مؤكداً في المقابل أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى «أن تصبح أوروبا أو روسيا ملاذاً آمناً للمجرمين».

وقالت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش: إنه بالنظر إلى القيود المحتملة على تسليم المجرمين، يجب مراجعة اتساق مثل هذا القرار مع القانون الدولي.