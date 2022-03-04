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رومانيا: على «الناتو» التكيف مع الواقع الجديد
وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو
5 مارس 2022 01:48

بروكسل (وكالات)

ذكر وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، أمس، أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن يجعل موقفه العسكري على جبهته الشرقية متوافقاً مع الواقع الجديد بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، من دون أن يحدد ما إذا كان يريد وجوداً دائماً لقوات الحلف هناك.
وقال أوريسكو للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: «يجب أن نكيف الموقف مع الواقع الذي يقول إن القوات الروسية موجود في أوكرانيا وبيلاروسيا، وبينما نحن في بروكسل يتعين علينا أن نعيد التفكير في كل شيء».
وأضاف: إن رومانيا ستزيد حجم إنفاقها الدفاعي من اثنين في المئة إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
بينما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: إن كندا ترغب في أن يناقش حلف «الناتو» كل السيناريوهات المتعلقة بعزل روسيا، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان يتعين على الحلف أن يدرس إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.
وأضافت جولي: إن الخط الأحمر بالنسبة للحلف هو تجنب نشوب نزاع دولي، وذلك في ردها على سؤال عن إقامة منطقة حظر طيران لدى وصولها إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الحلف.

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