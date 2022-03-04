الخارجية الألمانية: بوتين يدمر بلده أيضاً

برلين (وكالات)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تضامنها مع الشعب الأوكراني إزاء الهجوم الروسي، معلنة عن اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.

وقالت بيربوك، على هامش اجتماعات لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) والاتحاد الأوروبي: «في هذا الموقف نريد أن نوضح الأمر مجدداً دون لبس، في إطار الناتو وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع: لن نترك الأوكرانيين مطلقاً لمصيرهم».

وأكدت أنه سيُجرى الاعتناء بالأوكرانيين، وتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، إلى جانب الدعم المادي، وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أنه سيُجرى تنفيذ العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا بحسم.

وذكرت بيربوك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق شيئاً واحداً فقط، ألا وهي معاناة لا حد لها لكل الأطراف، وقالت: «سنستمر في أن نظهر له سياسياً واقتصادياً، مثلما فعلنا مؤخراً في نيويورك، أنه إذا واصل هذا المسار، فعليه أن يتوقع تحركاً موحداً وعزلة روسيا عالمياً.. إنه يدمر بلده أيضاً بهجومه ضد أوكرانيا».

وأشارت بيربوك إلى أن بوتين لا يدع مجالاً للشك فيما يتعلق بهدفه، ألا وهو أوكرانيا بأكملها، وقالت: «بالنسبة له هذه لعبة غادرة، بالنسبة لشعب أوكرانيا، فإنها معركة من أجل البقاء».

وقالت: «بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ مزيداً من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين».

ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، حتى الآن، عقوبات اقتصادية ومالية شديدة، إضافة إلى وضع بعض الشخصيات النافذة المرتبطة بالرئيس بوتين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وتقييد حريتهم في السفر.