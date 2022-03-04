الجيش الروسي يطوق كييف واستمرار الغارات

كييف (وكالات)

ذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف، مؤكداً «تركيزها على تطويق العاصمة الأوكرانية».

ولم يدل الجيش الأوكراني ببيانات، حتى الآن، عن المعارك حول المدينة، التي يقطنها ملايين السكان. وأطلقت المدينة العديد من الإنذارات الجوية منذ منتصف الليل، حتى يحتمي السكان في ملاجئ الغارات الجوية.

وأفاد مراسل لـ«رويترز» بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع بالعاصمة الأوكرانية كييف، أمس، وانطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية.

وبحسب البيانات الأوكرانية، فإن القوات الروسية انسحبت من مطار «هوستوميل» المهم استراتيجياً في شمال غرب كييف. وأصبح ميناء ماريوبول في جنوب البلاد محاصراً بالكامل الآن.

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن «القوات الروسية كانت تتمتع بأفضلية تقنية كبيرة»، مضيفة: إنه علاوة على ذلك، هاجمت القوات الروسية النظام المضاد للطائرات على ساحل البحر الأسود.

وفي هذه الأثناء، قال مستشار للرئيس الأوكراني: إن التقدم الروسي في مدينة ميكولايف الأوكرانية توقف بعد أن أبلغت السلطات المحلية عن دخول القوات الروسية للمرة الأولى إلى المدينة وهي مركز لبناء السفن على البحر الأسود.

وقال المستشار العسكري أوليكسي أريستوفيتش، في إفادة تلفزيونية: «يمكننا أن نشعر بتفاؤل حذر بشأن الآفاق المستقبلية للهجوم، وأعتقد أنه سيتوقف في مناطق أخرى أيضاً».

وكانت السلطات المحلية في مدينة ميكولاييف ذكرت أمس، أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة.

وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم، في تسجيل مصور على الإنترنت: إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية ماريوبول، أمس، أن المدينة أصبحت بلا ماء وكهرباء وسائل تدفئة، فيما ينفد مخزون الطعام بعد خمسة أيام من هجوم القوات الروسية.

ووجه رئيس البلدية فاديم بويشينكو نداء عبر شاشات التلفزيون طالباً المساعدة العسكرية، وقال: إنه يتعين إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية في جنوب شرق البلاد.