التشيك تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا

براغ (وكالات)

أعلنت جمهورية التشيك أنّ مواطنيها الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضدّ الهجوم الروسي لن يتعرّضوا لأي عقوبات.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا للصحافيين، بعد اجتماع مع الرئيس ميلوس زيمان: «يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي». ويعاقب القانون التشيكي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي. ويجب عليهم، عند الاقتضاء، طلب إذن خاص من الرئيس. وقد جرى بالفعل تقديم نحو 300 طلب ترخيص إلى الرئيس و100 طلب إلى وزارة الدفاع. وناشدت أوكرانيا، يوم الأحد الماضي، الأجانب حول العالم التطوّع والمساعدة في صدّ الهجوم الروسي.