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وزير الدفاع البريطاني يتهم بوتين بـ«اللعب بالنار»
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
5 مارس 2022 01:49

كوبنهاجن (رويترز) 

اتهم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يلعب بالنار بمهاجمة محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وطالبه بوقف استهداف مثل هذه المواقع.
وذكرت أوكرانيا أن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح أمس، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق. وقال والاس، في مؤتمر صحفي خلال زيارة لكوبنهاجن: «نطالب الرئيس الروسي بأقوى العبارات الممكنة بالكف تماماً عن مهاجمة مثل تلك المواقع.. إنه شديدة الخطورة. وأضاف: «لا تمثل خطورة على أوكرانيا وروسيا فحسب، إنما هي خطورة على أوروبا، وهي لعب بالنار يتجاوز حقاً كل ما له علاقة بالمنطق أو الضرورة».

بن والاس
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