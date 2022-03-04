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مدير «الطاقة الذرية» يعرض زيارة تشرنوبيل
رافاييل غروسي، مدير عام وكالة الطاقة الذرية
5 مارس 2022 01:50

فيينا (وكالات) 

اقترح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافاييل غروسي، أمس، إجراء زيارة إلى تشرنوبيل للتفاوض مع أوكرانيا وروسيا على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية. وجاء الاقتراح بعد ساعات من سيطرة القوات الروسية على أكبر محطة نووية في أوروبا في زابوريجيا، بعد معارك مع القوات الأوكرانية تسببت باندلاع حريق، وأثارت مخاوف من احتمال وقوع حادث نووي.
وقال غروسي للصحافيين: «أبلغت الجانبين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا، بأنني مستعد للسفر إلى تشرنوبيل في أقرب وقت ممكن». وأضاف: «إن الجانبين يدرسان» هذه الإمكانية ذلك. وأشار غروسي إلى أن الزيارة ستهدف لمناقشة «إطار عمل» مع الطرفين، لحماية أمن وسير العمل في المواقع النووية الأوكرانية.
وفي 24 فبراير، سيطرت روسيا على موقع كارثة تشرنوبيل، التي وقعت في 1986 وأسفرت عن مقتل المئات وأدت إلى تسرّب مواد مشعة في أنحاء غرب أوروبا.
وأكد غروسي أن أي زيارة يقوم بها ستجري بعد عودته من طهران اليوم.

روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أوكرانيا
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الأزمة الأوكرانية
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