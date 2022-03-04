استهداف منشأة نووية أوكرانية يؤجج قلقاً عالمياً

كييف (وكالات)

ندّد قادة دول غربية، أمس، بالهجوم الروسي على منشأة «زابوريجيا» النووية الأوكرانية، التي تعتبر الأكبر في أوروبا، متهمين موسكو بتعريض حياة الملايين للخطر عبر شنّها حرباً شاملة في أوكرانيا.

أعلنت كييف، أمس، أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا، بعد تعرضها لقصف ليلاً أدى إلى اندلاع حريق في جزء من المنشأة، في هجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوءاً من موسكو إلى «رعب نووي» قد يعرض القارة للخطر.

وبعد ساعات على إخماد النيران، أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أنها لم تسجيل أي تسرب إشعاعي من منشأة «زابوريجيا» النووية في جنوب البلاد، مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.

وقالت الوكالة التابعة للدولة: «تحتل القوات المسلحة للاتحاد الروسي أراضي محطة زابوريجيا النووية، ويتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها، وفقاً لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل». وأضافت: إنه «لم يتم تسجيل أي تغييرات في الوضع الإشعاعي».

وقالت السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة، أمس: إن العالم تفادى كارثة نووية كادت تقع ليلاً، عندما اندلع حريق أثناء سيطرة القوات الروسية على محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا، وطالبت موسكو بضمانات بألا يقع مثل هذا الهجوم مرة أخرى.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، متحدثة في جلسة طارئة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن الهجوم يمثل «تصعيداً خطيراً جديداً» في الهجوم الروسي على أوكرانيا. وحذرت السفيرة من أن هناك «خطراً وشيكاً»، مشيرة إلى وجود قوات روسية على بعد 31 كيلومتراً من ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا.

لكن السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، أكد أمام مجلس الأمن الدولي، أن روسيا لم تهاجم الموقع النووي الأوكراني في زابوروجيا، وهو اتهام «كاذب»، متهماً أوكرانيا بإشعال حريق في هذه المنشأة.

وقال: إن اتهام روسيا بالمسؤولية «جزء من حملة أكاذيب» ضد موسكو. واتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية: إن العمليات العسكرية قرب المواقع النووية وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية «غير مقبولة» وعمل «غير مسؤول بالمرة».

وأضافت ديكارلو، أمام اجتماع طارئ للمجلس: «الهجمات على منشآت الطاقة النووية تتعارض مع القانون الإنساني، وينبغي بذل كل جهد لتجنب حادث نووي كارثي».

من جانبه، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قادة دول العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بورريس جونسون الذي دعا إلى وقف قصف المحطة.

وقال جونسون، الذي دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: إن تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «المتهوّرة» يمكن أن «تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها».

وأظهرت مشاهد مباشرة من منشأة زابوريجيا اندلاع النيران، وتصاعد الدخان من المحطة.

وندد زيلينسكي بالهجوم وقال في رسالة عبر الفيديو: «ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية».

وقال «إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيتمّ إخلاء أوروبا، فقط تحرّك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية».

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق وبعد ساعات من القلق أن الموقع بات آمناً.

وطمأن أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، إلى أنّ السلامة النووية لهذه المنشأة باتت «مضمونة».

وكتب على فيسبوك أنّ «مدير المحطة أشار إلى أنّ السلامة النووية باتت مضمونة. بحسب المسؤولين عن المحطة، فإنّ مبنى للتدريب ومختبراً تضرّرا من جرّاء الحريق».

من ناحيتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الهيئة الناظمة الأوكرانية أبلغتها أنّه «لم يسجّل أيّ تغيّر في مستويات الإشعاعات في موقع محطة زابوريجيا».

بدورها كتبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في تغريدة: أن «المفاعلات في المنشأة محمية من هياكل قوية ويتم إغلاق المفاعلات بشكل آمن».

ودان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في بيان: «الهجوم الشنيع» من جانب روسيا، معتبراً أنه «هجوم على أمن كل شخص».

وأضاف «على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ردّه بوحدة وبإصرار شديد، جنباً إلى جنب مع حلفائه، من أجل دعم أوكرانيا وحماية المواطنين الأوروبيين».

وأعرب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، عن «استنكاره الشديد»، معتبراً أنّ «هجوماً مماثلاً هو جنون».