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أوكرانيا تطلب من «الصليب الأحمر» مساعدة المدنيين
أوكرانيا تطلب من «الصليب الأحمر» مساعدة المدنيين
5 مارس 2022 01:49

كييف (وكالات)

عقب الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، طلبت أوكرانيا من الصليب الأحمر الدولي المساعدة في إنشاء ممرات إنسانية لخروج المدنيين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، في بيان أمس: «كبار السن والنساء والأطفال لا يتلقون مساعدة طبية».
وأضافت ستيفانيشينا: إن المواطنين ليس لديهم طعام أو مياه للشرب، مشيرة إلى أن كثيرين ممن بقوا في البلاد يعانون من إعاقات وأمراض مزمنة. وجاء في البيان، أن كييف قدمت جميع الطلبات اللازمة لإنشاء ممرات خاصة للمنظمات الدولية.  وطالبت ستيفانيشينا، البالغة 36 عاماً، بإقامة ممرات في الشمال والشرق على وجه الخصوص. 

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