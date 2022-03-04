10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
حرائق في كوريا الجنوبية تقترب من محطة نووية
حرائق في كوريا الجنوبية تقترب من محطة نووية
5 مارس 2022 01:48

سول (وكالات)

اندلعت حرائق ضخمة في بلدة أولجين بإقليم كيونج سانج، شمالي كوريا الجنوبية، أمس، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من كوارث طبيعية وسط محاولتها لمنع امتداد الحرائق إلى محطة نووية في البلدة.
وبدأت الحرائق على طريق بالقرب من جبل في بلدة أولجين، على مسافة 330 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة سول أمس، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وتم إجلاء حوالي 3900 من السكان في 9 قرى قريبة من المنطقة التي وقعت بها الحرائق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذارًا طارئًا وحشدت 28 طائرة مروحية لمكافحة الحرائق و105 عربات إطفاء وأكثر من 400 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.
وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية، التي تزيد سرعتها عن 25 متراً في الثانية والطقس الجاف.
وأمر رئيس وكالة الإطفاء الوطنية، هيئة مكافحة الحرائق الإقليمية في إقليم كيونج سانج الشمالي ببذل جهود شاملة لمنع انتشار الحرائق إلى محطة «هانول» للطاقة النووية في بلدة أولجين، حيث توجد 6 مفاعلات مياه مضغوطة.

كوريا الجنوبية
حرائق
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©