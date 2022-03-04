حرائق في كوريا الجنوبية تقترب من محطة نووية

سول (وكالات)

اندلعت حرائق ضخمة في بلدة أولجين بإقليم كيونج سانج، شمالي كوريا الجنوبية، أمس، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من كوارث طبيعية وسط محاولتها لمنع امتداد الحرائق إلى محطة نووية في البلدة.

وبدأت الحرائق على طريق بالقرب من جبل في بلدة أولجين، على مسافة 330 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة سول أمس، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتم إجلاء حوالي 3900 من السكان في 9 قرى قريبة من المنطقة التي وقعت بها الحرائق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذارًا طارئًا وحشدت 28 طائرة مروحية لمكافحة الحرائق و105 عربات إطفاء وأكثر من 400 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية، التي تزيد سرعتها عن 25 متراً في الثانية والطقس الجاف.

وأمر رئيس وكالة الإطفاء الوطنية، هيئة مكافحة الحرائق الإقليمية في إقليم كيونج سانج الشمالي ببذل جهود شاملة لمنع انتشار الحرائق إلى محطة «هانول» للطاقة النووية في بلدة أولجين، حيث توجد 6 مفاعلات مياه مضغوطة.