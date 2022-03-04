واشنطن: نقترب من اتفاق نووي محتمل مع إيران

عواصم (وكالات)

قالت الولايات المتحدة إن هناك تقدماً كبيراً أحرز في المحادثات النووية الإيرانية، مؤكدة «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحفيين خلال إفادة عبر الهاتف مساء أمس الأول: «هناك تقدم كبير ونحن نقترب من اتفاق محتمل لكن عدداً من القضايا الصعبة لا يزال من دون حل».

وأكدت «لم يتبق سوى وقت قليل أمام التوصل إلى اتفاق، وكما قلنا من قبل لا اتفاق بشأن أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».

وشددت على أنه «لذلك لن يكون هناك اتفاق ما لم نحل سريعاً القضايا المتبقية»، موضحة «إذا أظهرت إيران الجدية فإنه يمكننا التوصل إلى تفاهم حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام».

وكانت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى أكدت أن المفاوضات الجارية في فيينا حالياً حول البرنامج النووي الإيراني ستنتهي بشكل إيجابي في القريب العاجل. وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 سيعود فعلياً خلال الأيام القليلة القادمة وربما خلال الأسبوع المقبل.

وقال منسق الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات انريكيه مورا إن المحادثات بلغت المراحل النهائية.

وكتب على تويتر: «بعض المسائل ذات الصلة لا تزال عالقة والنجاح في حلها ليس مضموناً أبداً»، مضيفاً «بالتأكيد لم نصل إلى هناك بعد».

وتعقد الأطراف المتفاوضة اجتماعاتها على مستوى رؤساء الوفود بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف في انتظار تحديد موعد الاجتماع الموسع لمجموعة «4 + 1» وإيران إضافة إلى الولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر لإعلان مدى التقدم المحرز في المفاوضات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأول، إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 15 مرة.

وتشدد إيران على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأميركي، والتحقق من هذا الرفع بشكل عملي، ونيل ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

وأعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للمنظمة رافاييل غروسي سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين اليوم السبت.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لن تتخلى أبداً» عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها .