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اليونان تمنع عشرات المهاجرين من الوصول إلى جزيرة «كوس»
أرشيفية
5 مارس 2022 01:49

أثينا (وكالات)

ذكر خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» أمس، أن رجالهما أوقفوا 120 مهاجراً من الوصول إلى جزيرة «كوس» اليونانية قادمين من الساحل التركي.
وكان المهاجرون يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي في 5 قوارب، حيث تم منعهم من دخول المياه من جانب عناصر «فرونتكس».
وأعاد خفر السواحل التركي هؤلاء الأشخاص إلى تركيا بعد ذلك بساعات عدة.
وقال خفر السواحل اليوناني في بيان له إن خفر السواحل ومسؤولي «فرونتكس» تعاملوا بموجب قواعد القانون الدولي في منع السفن من دخول المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي اتفق مع أنقرة على أن تمنع تركيا المهاجرين من الوصول إلى الجزر اليونانية وأن تعيد أي شخص يسعى للقيام بذلك، في اتفاق أُبرم عام 2016، غير أن تركيا لم تعد أي مهاجر في العامين الماضيين، مستشهدة بتفشي جائحة فيروس كورونا.
واتهم رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أثينا بالقيام بشكل غير قانوني بصد المهاجرين في 540 حالة منذ بداية عام 2020، قائلاً إنه يشعر بالقلق جراء التقارير المتكررة والمتسقة القادمة من الحدود البرية والبحرية اليونانية مع تركيا.
وقالت أثينا، إن خفر السواحل اليوناني أنقذ أكثر من 230 ألف مهاجر في البحر في الفترة من عام 2015 إلى عام 2021.

اليونان
الاتحاد الأوروبي
مهاجرون
الهجرة غير الشرعية
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