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السودان: «العدل والمساواة» تسحب قواتها من المدن
أرشيفية
5 مارس 2022 01:49

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) 

أعلنت حركة العدل والمساواة في السودان، أمس، أنها نفّذت قرارات المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية ولجنة الوقف الدائم لإطلاق النار وتوجيهات لجنة أمن ولاية شمال دارفور بإخراج القوات المسلحة من المدن، تمهيداً للبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام في السودان، وذلك بعد أيام من تنفيذ حركة تحرير السودان لخطوة مماثلة. وقال صديق بنقو رئيس لجنة الترتيبات الأمنية «مسار دارفور»، وممثل الحركة في لجنة وقف إطلاق النار الدائم، إن الحركة قامت الأربعاء الماضي بإخراج قواتها من مدينة الفاشر، وسلّمت مقرها لسلطات حكومة الولاية. 

السودان
حركة العدل والمساواة
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