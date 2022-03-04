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واشنطن تفرض عقوبات على ممولين لـ«حزب الله» في غينيا
مقر وزارة الخزانة الأميركية
5 مارس 2022 01:49

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات على ممولين لميليشيات «حزب الله» الإرهابي في غينيا، وذلك بهدف تعطيل شبكة أعماله في غرب إفريقيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركي، إن وزارة الخزانة تواصل كشف رجال الأعمال الذين يدعمون أنشطة «حزب الله» المزعزعة للاستقرار من خلال الرشاوى وأنشطة الفساد الأخرى.
كما أعلن عن إدراج رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر على قائمة عقوبات لتقديمهما مساعدات مادية ومالية لـ«حزب الله».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط «حزب الله» بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن أفعال «حزب الله» تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت في يناير الماضي، عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بـ«حزب الله»، قائلة، إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيات يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.

لبنان
أميركا
حزب الله
غينيا
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