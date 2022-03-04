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مبعوثان بريطانيان إلى 4 دول أفريقية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
5 مارس 2022 01:50

لندن (وكالات)

عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مبعوثين تجاريين جديدين هما ديفيد دوجيد عضو البرلمان كمبعوث تجاري إلى أنجولا وزامبيا، وإيفون فوفارج عضوة البرلمان مبعوثة تجارية إلى تونس وليبيا.
وأعربت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في تصريحٍ لها عن تمنياتها في أن يقوم المبعوثان بدور حيوي في بناء العلاقات وتعزيز التجارة مع الأسواق العالمية ما يضمن استفادة الشركات البريطانية.
وقد بلغ حجم التجارة مع تونس 430 مليون جنيه استرليني العام الماضي، و874 مليون جنيه استرليني مع أنغولا و165 مليون جنيه استرليني مع زامبيا، فيما بلغ إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة وليبيا 1.1 مليار جنيه استرليني في عام 2021 ، بزيادة قدرها 225 % عن العام السابق.

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