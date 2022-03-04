دول عربية وغربية تصدر بياناً حول جهود تسوية الأزمة: الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا

نيويورك (وكالات)

أصدر ممثلو الجامعة العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق وقطر والنرويج والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين اجتمعوا أمس الأول، في العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة الأزمة المستمرة في سوريا، بياناً مشتركاً حول جهود تسوية الأزمة هناك.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا نزال ملتزمين بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم».

وأضاف البيان: «مع اقترابنا من الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس، نقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي». وتابع البيان: «ما زلنا ندعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي والتشديد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دون عوائق ومن خلال كافة الطرق، بما في ذلك من خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي لا بديل عنها، فضلاً عن المساعدات عبر الخطوط ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585».

وأكد البيان على دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها والالتزام بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

وأضاف البيان: «لقد رحبنا بإيجاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون ولاحظنا جهوده لبناء الزخم، بما في ذلك من خلال عملية خطوة بخطوة، وفقاً لدعمنا القوي للمضي قدماً في حل سياسي شامل وشمولي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك لتنفيذ كافة جوانب أي حل مماثل». وتابع البيان: «ندعو إلى نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية في مارس».

وذكر البيان: «سنواصل الضغط من أجل المساءلة وبخاصة عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، كما سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وتحديد مصير كافة المفقودين، لقد رحبنا بالجهود الجارية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا».

واستطرد «دعونا إلى استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة حتى يتمكن السوريون من العودة طوعاً إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».