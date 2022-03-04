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الحجرف: «التعاون الخليجي» ركيزة أساسية للأمن والاستقرار
نايف الحجرف
5 مارس 2022 01:49

فاليتا (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للأمن والاستقرار وتعزيز السلام العادل.
وأوضح الحجرف خلال مشاركته أمس، في المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل المنعقد في العاصمة المالطية فاليتا، أن المنتدى الذي يحمل عنوان «القيادة من أجل السلام العادل»، يبين جهود مجلس التعاون في تعزيز ثقافة السلام العادل، وضرورة تكامل الجهود لترسيخ ثقافة السلام العادل، مشيرًا إلى أن المجلس لعب دورًا رئيسًا ومحوريًا منذ تأسيسه في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى دعوته للحوار كوسيلة لحل النزاعات تحت مظلة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال: «استشعر المجلس أهمية تعزيز ثقافة السلام العادل وضرورة تعزيز مفاهيم السلام والعمل الجماعي لتحققه، حيث يولي قادة دول مجلس التعاون الاهتمام البالغ في صون الهوية الثقافية، وجعلها ركنًا أساسيًا في الخطط الاستراتيجية التنموية الهادفة لبناء الدولة والإنسان، واعتمدوا الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020 - 2030م، التي أكدت بأن المشاركة الثقافية حق لكل مواطن إنتاجًا واستفادة وحوارًا ونقدًا»، والعمل على استيعاب روح العصر بتوظيف العلم والتقنية في المجالات الثقافية والحوار مع الثقافات الأخرى لتعزيز قيم السلام، باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات الحضارة الإنسانية، والتركيز على مبادئ التسامح والتعايش والحوار واحترام الآخر ونبذ مظاهر العنف والتعصب والتطرف». 

مجلس التعاون الخليجي
نايف الحجرف
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