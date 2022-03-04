قرقاش: محمد بن سلمان قائد طموح

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة «الأتلانتك» الأميركية حافلة بالرسائل والمضامين التي تم طرحها بكل قناعة وواقعية، مؤكداً أن ولي العهد السعودي قائد طموح يدرك أهمية الإرث التاريخي لبلاده وعلاقاتها الخارجية وركائز استقرارها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «مقابلة سمو الأمير محمد بن سلمان الشاملة مع مجلة الأتلانتك حافلة بالمضامين والرسائل التي تم طرحها بكل قناعة وواقعية، قائد طموح يدرك أهمية الإرث التاريخي لبلاده وعلاقاتها الخارجية وركائز استقرارها ضمن نظرة مستقبلية تواكب العصر وتنطلق بالمملكة نحو مزيد من التنمية والتطور»، مؤكداً أن «حديث ولي العهد السعودي انطوى على تشخيص صريح وشامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء على مكامن القوة ومعالجة التحديات بحكمة ودراية بآليات التغيير الإيجابي، الأمير محمد بن سلمان يخاطب العقل بمنطق الواثق بأن الأوطان تُبنى بالعمل والإنجاز واستشراف المستقبل».