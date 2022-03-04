20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و«اليونسكو» لدعم «الثقافة» في اليمن

عدن (وكالات)

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بقيمة 20 مليون يورو لزيادة دعم القطاع الثقافي في اليمن من خلال خلق فرص عمل لـ8 آلاف شاب وشابة وحماية التنوع الثقافي في هذا البلد.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان، إن مشروع توظيف الشبان من خلال التراث والثقافة سيبدأ في يونيو ولمدة 4 سنوات وسينفذ بالتعاون مع المؤسسات المحلية في محافظات مختلفة في اليمن.

وأوضح البيان أن المشروع سيوفر فرص عمل للشبان في المواقع التاريخية ويدعم قدرة عائلاتهم على الصمود الاقتصادي من خلال الحماية والحفاظ على ممتلكات ثقافية مهمة، كما سيدعم المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتمع المدني الثقافية لاستخدام الثقافة والإبداع كعامل موحد في السلام وكمصدر دخل مربح للعديد من الشباب اليمني.

وقالت آنا باوليني المديرة الإقليمية لمكتب «اليونسكو» في دول الخليج العربي واليمن إن شراكة «اليونسكو» مع الاتحاد الأوروبي استفادت من الأساليب المبتكرة لتسخير دور الثقافة في التنمية المستدامة مع التركيز على البعد الإنساني وضمان قدرة اليمنيين على حماية ثقافتهم والعيش بكرامة.