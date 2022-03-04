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اشتباكات بين الحوثيين وقبائل «بني نوف والشولان» في الجوف
عناصر حوثية (أرشيفية)
5 مارس 2022 01:48

الجوف (وكالات)

اشتبك مسلحون قبليون في محافظة الجوف مع مجاميع من ميليشيات الحوثي الارهابية، إثر قيام الميليشيات باستفزاز القبائل ومصادرة شاحنات الوقود التي تغذي السوق المحلية بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات وقعت بين قبائل بني نوف، والشولان، من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، مشيرةً إلى اشتباكات اندلعت قرب مدينة «الحزم».
وأوضحت المصادر أن مسلحي الميليشيات احتجزوا شاحنة وقود تتبع قبائل «بني نوف»، في منطقة «الردمية» شرق الحزم، ما أثار غضب القبائل.
عقب ذلك، احتشد مسلحون قبليون وقاموا بمداهمة مكان الحجز، حيث وقعت اشتباكات مع الميليشيات استمرت نحو ساعة وانتهت بتمكن القبائل من إخراج القاطرة ونقلها إلى مكان آخر.
على صعيد متصل، اشتبكت قبيلة «الشولان» مع مسلحي الميليشيات  في محطة «حاجب»، عندما حاولت الميليشيات منع تفريغ إحدى المقطورات بالمحطة.

اليمن
الجوف
ميليشيات الحوثي
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