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الحكومة اليمنية تحمّل ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة المختطفين بمعتقل «الصالح»
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
5 مارس 2022 01:49

عدن (الاتحاد)

أدانت الحكومة اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية، في احتجاز آلاف المختطفين واتخاذهم دروعاً بشرية بمعتقل «مجمع الصالح» شرق مدينة تعز.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات على تويتر لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، حمّل خلالها ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المخفيين قسراً،  فيما يعرف بمعتقل «مجمع الصالح»، بعد انفجار مخزن للسلاح والذخيرة في أحد غرف المجمع.
وقال الإرياني إن «الميليشيات الإرهابية اتخذت منذ انقلابها على الدولة الأسرى والمختطفين دروعاً بشرية، وحولت المعسكرات ومراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة، وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى أماكن لاحتجازهم، وراح ضحيتها العشرات بينهم سياسيون وإعلاميون وصحفيون».
وأوضح الإرياني أن «الميليشيات الإرهابية ورغم كل التحذيرات، تواصل اتخاذ الأعيان المدنية كمخازن للسلاح والذخيرة، والمدنيين الأبرياء بمن فيهم المختطفون في معتقلاتها غير القانونية دروعاً بشرية، وتعرض حياتهم للخطر في جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية». وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى والمختطفين دروعاً بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بشأن تبادلهم على قاعدة «الكل مقابل الكل»، وملاحقة قيادات الميليشيات ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

اليمن
ميليشيات الحوثي
الحكومة اليمنية
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