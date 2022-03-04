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تدمير 9 آليات عسكرية وتكبيد «الحوثي» خسائر بشرية في حجة
جندي يمني خلال المواجهات مع الحوثيين في جبهة حرض بمحافظة حجة (من المصدر)
5 مارس 2022 01:50

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على حسابها على «تويتر»: أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير 9 آليات وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الانقلابية.
وخلال الفترة الماضية، كثف التحالف عملياته ضد ميليشيات الحوثي في مسعى لتطويق الميليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل «ألوية العمالقة» والجيش اليمني.
إلى ذلك، أعلنت ميليشيات الحوثي مقتل المئات من عناصرها، في مواجهات مع الجيش اليمني خلال شهر فبراير المنصرم.
وحسب ما نشرته قناة «المسيرة» الحوثية فقد بلغ عدد العناصر الحوثية التي تم تشييعها خلال شهر فبراير المنصرم أكثر من 700 قتيل.
ومن بين القتلى نحو 85 قيادياً ينتحلون رتباً عسكرية عليا ما بين «لواء، عميد، عقيد، مقدم».
وعلى الرغم من مقتل أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات يومياً، إلا أن وسائل الإعلام الحوثية لم تعلن سوى تشييع عدد محدود من الجثث «من 12 إلى 46» بشكل يومي ومنتظم، كما لم تشر هذه الوسائل إلى مكان وزمان مصرع هذه العناصر، وتكتفي بالقول إنهم «قتلوا وهم يؤدون واجبهم» في عدد من الجبهات، في إشارة إلى أنهم قتلوا في مواجهة قوات الجيش اليمني.
وتتعمد الميليشيات بث مواكب قتلاها على قناة «المسيرة» يومياً لاستقطاب المزيد من المقاتلين من أقارب وذوي القتلى، في حين لم تنشر أي من تلك الأسماء على موقع القناة الإلكتروني، كي لا يتم رصدها من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، فيما تنشر وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية عدداً محدوداً من تلك الأسماء.
في غضون ذلك، أصيب مدني ونجله في محافظة مأرب، إثر تعرضهما لانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية، إن شخصاً ونجله أصيبا بجروح وكسور متفرقة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية «حريب».
 وذكرت المصادر أن اللغم انفجر في منطقة «الفرشة»، مشيرةً إلى أن الواقعة أسفرت عن أضرار كبيرة بالسيارة التي كانت تقلهما.
 وحوّلت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن إلى أسوأ بلد ملغوم في العالم، نتيجة الألغام التي زرعتها في مناطق متفرقة بشكل عشوائي في المناطق الحيوية والآهلة بالسكان.
وفي سياق متصل، أحال لغم فردي محرم دولياً زرعته الميليشيات الإرهابية في بوابة منزل، فرحة أسرة نازحة من مديرية «حيس» بوصولها إلى منزلها المهجور إلى مأساة وفاجعة جديدة.
 وأفادت مصادر محلية أن امرأة وطفلتها توجهتا أمس، من منطقة نزوح الأسرة لتفقد منزلها في مسقط رأسها قرية «العكيش»، إحدى المناطق المحررة حديثاً شمال مدينة «حيس»، إلا أن ألغام ميليشيات الحوثي كانت لها بالمرصاد. وأوضحت المصادر أن لغماً فردياً محرماً دولياً من مخلفات الميليشيات انفجر بالطفلة «ذكرى أحمد داوود» بمجرد أن وطئت قدماها بوابة المنزل.  وأضافت أن الطفلة فقدت ساقيها وأصيبت إصابة بليغة في مفصل وعظام ذراعها اليمنى، فيما نجت والدتها التي كانت تبعد عنها أمتارا قليلة.

اليمن
تحالف دعم الشرعية
ميليشيات الحوثي
حجة
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