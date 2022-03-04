أميركا تعلق على طلب فرض حظر الطيران في أوكرانيا

علقت الولايات المتحدة، الجمعة، على طلب لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا تقدمت به كييف. ورفضت الولايات المتحدة الطلب. وقال متحدث للصحفيين "علينا مسؤولية ضمان عدم امتداد الحرب خارج أوكرانيا... فرض منطقة حظر طيران قد يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا". دافعت الولايات المتحدة عن قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي سبق أن رفض الطلب. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الطريقة الوحيدة لفرض حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض حظر للطيران عبر إسقاط الطائرات الروسية". وتابع "إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير". وحذّر ستولتنبرج من أن "الأيام المقبلة ستكون أسوأ على الأرجح".