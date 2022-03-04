10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
أميركا تعلق على طلب فرض حظر الطيران في أوكرانيا
آليات عسكرية في أوكرانيا
5 مارس 2022 00:15

علقت الولايات المتحدة، الجمعة، على طلب لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا تقدمت به كييف.
ورفضت الولايات المتحدة الطلب.
وقال متحدث للصحفيين "علينا مسؤولية ضمان عدم امتداد الحرب خارج أوكرانيا... فرض منطقة حظر طيران قد يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا".
دافعت الولايات المتحدة عن قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي سبق أن رفض الطلب.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الطريقة الوحيدة لفرض حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض حظر للطيران عبر إسقاط الطائرات الروسية".
وتابع "إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير".
وحذّر ستولتنبرج من أن "الأيام المقبلة ستكون أسوأ على الأرجح". 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
روسيا وأوكرانيا
منطقة حظر الطيران
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©