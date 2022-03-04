بيانات مطمئنة عن جائحة كورونا في العالم

واصلت جائحة كوفيد هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء آسيا وأوقيانيا. في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:
- أقل من 1,5 مليون إصابة يومياً مع تسجيل 1,47 مليون إصابة يومياً في جميع أنحاء العالم، انخفض المؤشر بشكل حاد للأسبوع الخامس على التوالي (-12% مقارنة بالأسبوع السابق)، وفقًا لحصيلة تعتمد على أرقام وبيانات رسمية حتى الخميس.انخفضت الإصابات اليومية إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في نهاية يناير (3,37 مليون حالة يومياً).
- تراجع الجائحة في معظم المناطق هذا الأسبوع، شهدت آسيا وأوقيانيا فقط تدهور وضعهما الوبائي مع زيادة عدد الحالات بنسبة 25% و72% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.يتحسن الوضع بشكل كبير في جميع المناطق الأخرى: -45% في الشرق الأوسط، -40% في أميركا اللاتينية/الكاريبي، -34% في أفريقيا، -23% في الولايات المتحدة/كندا و-22% في أوروبا.
- مناطق تسارع الوباء نيوزيلندا هي الدولة التي سجلت أكبر تسارع لانتشار الفيروس خلال الأسبوع، بحيث تضاعف عدد حالاتها اليومية سبع مرات(+ 590% مقارنة بالأسبوع السابق، 17600 حالة يومية جديدة).تليها هونغ كونغ (+ 403%، 38،100)، وفيتنام (+ 119%، 120،600)، وكوريا الجنوبية (+ 40%، 170،300) وتايلاند (+ 19%، 23،400).
- مناطق تراجع الوباء أذربيجان هي الدولة التي تشهد أكبر انخفاض أسبوعي (-63%، 900)، متقدمة على أرمينيا (-60%، 400)، وجورجيا (-52%، 5000)، وبنما(-51%، 400) وإسرائيل (-50%، 7000).
- أكبر عدد حالات أصبحت كوريا الجنوبية الدولة التي لديها أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (170300 حالة يومية،+ 40 %)، متقدمة على ألمانيا (153،700، -7%). وتحتل فيتنام (120600، + 119%) المرتبة الثالثة.
- الوفيات على الصعيد العالمي، يستمر عدد الوفيات اليومية في التراجع (-19%، 7596 حالة وفاة يوميًا).الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات اليومية، 1644 في اليوم هذا الأسبوع، متقدمة على روسيا (776) والبرازيل (455).