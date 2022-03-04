10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بلينكن يتحدث عن توقعاته بشأن الأزمة في أوكرانيا
بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل
4 مارس 2022 22:02

أدلى  وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بتصريحات حول توقعاته بمدة الأزمة الأوكرانية. 
وحذّر بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من أن نهاية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة.
وقال "للأسف، وبشكل مأساوي ومروّع، هذا قد لا ينتهي قريبًا".
وشدد على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد قائلاً "يجب أن نستمرّ بهذا حتى تتوقّف" العملية العسكرية.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا بعد انطلاق العملية.

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©