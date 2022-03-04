بلينكن يتحدث عن توقعاته بشأن الأزمة في أوكرانيا

أدلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بتصريحات حول توقعاته بمدة الأزمة الأوكرانية. وحذّر بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من أن نهاية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة. وقال "للأسف، وبشكل مأساوي ومروّع، هذا قد لا ينتهي قريبًا". وشدد على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد قائلاً "يجب أن نستمرّ بهذا حتى تتوقّف" العملية العسكرية. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا بعد انطلاق العملية.