تهديدات بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لفرض "عقوبات جديدة صارمة على روسيا إذا لم توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت فون دير لايين، التي ترأس الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، "نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متّحدون". وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية بهذه التصريحات في العاصمة البلجيكية بروكسل وإلى جانبها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. بدورها، قالت مجموعة السبع، في بيان، إنها ستفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا. وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة" على روسيا. سبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول أخرى مثل بريطانيا وكندا عقوبات اقتصادية على روسيا إثر العملية العسكرية. لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال، اليوم الجمعة، إن بلاده أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لكن اقتصادها سيتأثر حتماً بذلك. وذكر أوربان، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، أن "العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير"، مضيفاً أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات المتخذة ضد روسيا.