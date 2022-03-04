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محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الأوكراني تطورات الأزمة
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الأوكراني تطورات الأزمة
4 مارس 2022 21:06

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من فخامة الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حالياً، مؤكداً سموه أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.
وأكد سموه ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
فولوديمير زيلينسكي
اتصال هاتفي
أوكرانيا
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