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بوتين يحدد شروطا لنجاح الحوار مع أوكرانيا
آلية عسكرية تحمل جنودا من الجيش الأوكراني
4 مارس 2022 20:26

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، شروطاً لنجاح أي حوار مع أوكرانيا من أجل وقف العملية العسكرية.
وقال بوتين، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول "بكل المطالب الروسية".
وأوضح الكرملين في بيان لملخص الاتصال الذي أتى "بمبادرة من ألمانيا"، "روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبى كل المطالب الروسية".
ومن هذه المطالب، التي سبق عن عبرت عنها روسيا، اعتماد أوكرانيا الحياد وتخليها عن البسعي لامتلاك سلاح نووي و"اجتثاث النازية" فيها والاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم و"بسيادة" المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.
وأضاف الكرملين "تم التعبير عن الأمل في أن يتخذ ممثلو كييف موقفا منطقيا وبناء خلال الجولة الثالثة من المحادثات".
وقال أحد المفاوضين الأوكرانيين الجمعة إنه من المتوقع عقد الجولة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأكدت الرئاسة الروسية، في بيانها، أن بوتين قال إن التقارير عن "غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية".
من جانبه، حث المستشار الألماني، بوتين على "وقف فوري للعملية" في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن شولتس أعرب خلال الاتصال "عن قلقه الكبير. فمنذ أيام عدة، ترد مشاهد ومعلومات رهيبة من أوكرانيا".
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، إن شولتس دعا بوتين أيضا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأكد أحد المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الجمعة، إن من المتوقع عقد الجولة الجديدة من المفاوضات مع روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات
أولاف شولتس
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
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