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معدل إصابات كورونا يعاود الارتفاع في ألمانيا
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4 مارس 2022 18:25

سجل معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1196,4 مقابل 1174,1 أمس الخميس. 
وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 217 ألفا و593 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 210 آلاف و743 حالة يوم الجمعة الماضي.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 291 حالة، مقابل 226 حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا قبل نحو عامين، 15 مليونا و481 ألفا و890 حالة.
ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.
وأضاف المعهد اليوم أن عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، بلغ 123 ألفا و796 شخصا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
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